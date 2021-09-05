وسجل غاريث بايل ثلاثية في هذه المباراة، هدفين من ركلتي جزاء (6 و69) وآخر في الدقيقة 93، فيما سجل فيتالي ليساكوفيتش (29 من ركلة جزاء) وبافيل سيدكو (31) هدفي أصحاب الأرض.

وبعدما بدأت مشوار التأهل الى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ مونديال 1958 (مشاركتها الوحيدة) بالخسارة أمام بلجيكا 1-3، حققت ويلز فوزها الأول في آذار/مارس الماضي على حساب تشيكيا 1-صفر على أرضها، قبل أن تضيف الأحد الفوز الثاني على حساب بيلاروسيا في مباراة محتسبة على أرض الأخيرة لكنها أقيمت في قازان بسبب منع الفرق الرياضية البريطانية من دخول بيلاروس جواً نتيجة العقوبات المفروضة على الأخيرة من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت المباراة مقررة أصلاً في الخامس من أيلول/سبتمبر لكن قرار المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بحظر تحليق شركة الطيران البيلاروسية فوق أجوائهما ومنع الرحلات من عبور المجال الجوي البيلاروسي على خلفية اعتراض طائرة كانت متجّهة من اليونان الى ليتوانيا وإجبارها على الهبوط في مينسك.

وبدأ بايل ثلاثيته الأحد في قازان أمام مدرجات خالية من الجمهور بمنح بلاده التقدم في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، لكن منتخب بيلاروسيا أنهى الشوط الأول متقدماً بعدما رد بهدفي فيتالي ليساكوفيتش (29 من ركلة جزاء) وبافل سيدكو (31).

ومن ركلة جزاء ثانية لويلز وله شخصياً وثالثة في اللقاء، أدرك بايل التعادل في الدقيقة 69 ثم انتظر حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لخطف هدف الفوز والنقطة السادسة لبلاده التي بلغت هذا الصيف ثمن نهائي بطولة أوروبا.

ورفعت ويلز التي تستضيف الأربعاء استونيا، رصيدها إلى 6 نقاط من ثلاث مباريات في المركز الثالث، خلف بلجيكا التي تتصدر بعشر نقاط من أربع مباريات قبل لقائها مساء الأحد في بروكسل مع تشيكيا الثانية بسبع نقاط من أربع مباريات أيضاً.