باولو بينتو متفائل قبل ملاقاة الإمارات من قبل beIN SPORTS November 10, 2021 16:19 0:56 دقيقة قال البرتغالي باولو بينتو مدرّب منتخب كوريا الجنوبية إنّه يتوقّع أن تكون تشكيلته جاهزة لمباراة تصفيات المجموعة الأولى لكأس العالم FIFA قطر 2022™ ضدّ الإمارات على الرّغم من الإكتفاء بحصّة تدريبية واحدة. مقابلات باولو بينتو تصفيات كأس العالم منتخب الإمارات منتخب كوريا الجنوبية تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة المنتخب الأردني يتغلّب ودياً على كوسوفو 1:12 دقيقة جنوى يقدّم مدربه الجديد شيفتشينكو لوسائل الإعلام 0:42 دقيقة إيدي هاو يعد ببذل كل ما في وسعه لإنقاذ نيوكاسل 0:33 دقيقة جيرارد مرشّح بارز لتدريب أستون فيلا 2:56 دقيقة المنتخب العماني على أهبة الاستعداد لملاقاة الصين 0:40 دقيقة ألكاراث يواصل تألّقه الملفت 0:54 دقيقة الإصابة تحرم منتخب البرتغال من جهود برناردو سيلفا 0:34 دقيقة الثقة تغمر مدرب السعودية رونار قبل مواجهة أستراليا 0:49 دقيقة ماذا قال فان مارفيك قبل مواجهة كوريا الجنوبية ؟ 0:34 دقيقة المنتخب الإنكليزي ينشد الفوز من بوابة ألبانيا