فرّط المنتخب السعودي بحسم تأهله مبكراً إلى مونديال قطر بخسارته 2-صفر الثلاثاء أمام مضيفته اليابان، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وعلى ملعب "سايتاما 2002"، سجل مهاجم ليفربول الإنكليزي تاكومي مينامينو (32) وجونيا إيتو (50) هدفي منتخب "الساموراي".

ودخل السعوديون المباراة وهم يمتلكون فارق أربع نقاط مع اليابان في صدارة المجموعة الثانية، وكان تحقيق الفوز سيضمن لهم بطاقة العبور إلى مونديال قطر.

ورغم الخسارة، حافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة مع 19 نقطة من ثماني مباريات، وبات يحتاج إلى 3 نقاط من مباراتيه المتبقيتين أمام الصين وأستراليا ليتأهل رسمياً، بينما رفعت اليابان رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني، و14 نقطة لأستراليا الثالثة من سبع مباريات.

وضمن المجموعة ذاتها، بات المنتخب الصيني على أعتاب فقدان كل فرص التأهل لمونديال 2022 بسقوطه 1-3 في ميدان مستضيفه الفيتنامي.