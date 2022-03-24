انتصرت اليابان بهدفين دون رد على مضيفتها أستراليا في المرحة التاسعة من مباريات المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأسهم فوز اليابان الذي جاء بفضل البديل ميتوما (89 و90+4) في صعودها رسمياً إلى مونديال قطر رفقة السعودية التي ضمنت التأهل قبل مباراتها مع الصين المقررة اليوم الخميس أيضاً.

وصار رصيد اليابان (21 نقطة) في المركز الأول مؤقتاً وأستراليا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، فيما ضمنت السعودية الوصول إلى مونديال قطر بسبب امتلاكها لـ18 نقطة حتى قبل مباراتها مع الصين مع بقاء مباراة وحيدة فقط لأستراليا.

وستنافس أستراليا مجدداً على بطاقة الملحق الآسيوي بعد ضمانها بشكل رسمي المركز الثالث في مجموعتها.

أستراليا واليابان:

هدف: اليابان تعزز تقدمها بهدف آخر لميتوما (90+4).

هدف: اليابان تفك العقدة أخيراً وتسجل هدف التقدم قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي بفضل البديل ميتوما.

اليابان مستمرة بمحاولة التسجيل ولكن دفاع أستراليا لا يزال متماسكاً.

(80) فرصة هدف محقق تضيع على اليابان بعد تدخل الدفاع في اللحظة الأخيرة.

قرابة ثلث ساعة على نهاية المباراة والتعادل هو المسيطر على النتيجة.

(62) عدة فرص خطرة لمنتخب اليابان في الدقائق الفائتة لكن النتيجة تبقى على حالها.

(47) أستراليا تبدأ بقوة وتسديدة هروستيك تنحرف عن المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف.

(40) ضربة رأس من مينامينو يرد عليها ديوك مباشرة.

(37) العارضة تعاند مينامينو مجدداً.

(35) ديوك كاد يباغت اليابان وكرته تمر بجوار المرمى.

(31) أخطر فرص المباراة من ضربة رأس لمينامينو ترتطم بالعارضة.

(25) هدف ملغي لأستراليا بسبب تدخل ستينسنيس على الحارس غوندا.