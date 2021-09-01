فان غال تولى المهمة عقب إقالة "فرانك دي بور" من المنصب، بعد الظهور المخيب للمنتخب البرتقالي في بطولة أمم أوروبا، ويحتاج المدرب المخضرم قيادة المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية، في ظل المنافسة المحتدمة للغاية، حيث تفصل نقطة واحدة فقط بين أربع منتخبات بعد مرور ثلاث جولات. وستشهد المباراة مواجهة مصغرة مرتقبة بين "إيرلينغ هالاند" و"فيرجيل فان دايك". ويملك المنتخب الهولندي سجلاً جيداً أمام النرويج في تصفيات كأس العالم، حيث لم يخسر في خمس مواجهات سابقة، وفاز في أربع منها.

