المنتخب المصري يستهل استعداداته لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS October 5, 2021 13:34 4:00 دقيقة استهل المنتخب المصري استعداداته للقاءي ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث بدأ المدرب الجديد البرتغالي كارلوس كيروش رسم معالم أسلوبه على تشكيلة الفراعنة. تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم ليبيا المنتخب المصري تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة كلاتنبيرغ يتحدث عن تقنية الفيديو 2:48 دقيقة بالوتيلي حديث الشارع الرياضي في تركيا 0:58 دقيقة مبابي يرفض تأكيد رحيله عن سان جيرمان الصيف المقبل 4:00 دقيقة المنتخب المصري يستهل استعداداته لمواجهتي ليبيا 0:55 دقيقة منتخب إسبانيا يستعد لمواجهة نظيره الإيطالي 1:05 دقيقة دوري الأمم الأوروبية: حصة تدريبية لفرنسا 0:45 دقيقة أنشطة ترويجية لمونديال 2022 في البرتغال 3:32 دقيقة الرابطة الفرنسية تبحث عن الحلول في ظل تزايد الشغب 2:31 دقيقة محمد صلاح يواصل توهّجه ويزاحم الأساطير في أرقامهم 1:03 دقيقة فان خال: "نسق مباريات تصفيات كأس العالم متعب جداً"