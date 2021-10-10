المران الذي أقيم في ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي تم بحضور رسمي يتقدمه عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، وكذلك حضور جماهيري غفير لتحفيز اللاعبين لتعويض هزيمة الذهاب أمام الفراعنة بهدف دون رد، ويتأخر المنتخب الليبي عن نظيره المصري الذي يتصدر المجموعة السادسة بنقطة "7 نقاط لمصر مقابل 6 لليبيا" ، ويعول الإسباني خافيير كليمنتي على عديد اللاعبين ويأتي في مقدمتهم مؤيد اللافي لاعب الوداد المغربي وحمدو الهوني المحترف في الترجي التونسي.