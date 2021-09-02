

وفي الرياض، استغلت السعودية النقص العددي في صفوف فيتنام التي تقدمت عليها 1-صفر في الشوط الأول، لتقلب النتيجة في صالحها 3-1 في الثاني.

ومن هفوة دفاعية نجحت فيتنام في افتتاح النتيجة عندما تلقى نغوين كوانغ هاي كرة على طبق من ذهب صوبها قوية على يسار محمد العويس (3).

وجاءت أخطر الفرص السعودية عن طريق فهد المولد الذي انفرد بالمرمى وواجه الحارس لكنه لم يتعامل مع الكرة بالشكل السليم ليتدخل الدفاع ويبعدها للركنية (28).

ومع انطلاقة الشوط الثاني أضاع "الأخضر" فرصة ثمينة عندما تلاعب سلمان الفرج بالدفاع وصوب كرة قوية اعترض المدافع طريقها قبل ولوجها مرماه (48).

وتحصل الأخضر على ركلة جزاء مع خروج مدافع فيتنام دو دوي مانه بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على الصفراء الثانية، ونفذ الركلة سالم الدوسري الذي لعب الكرة قوية على يسار الحارس بوي تان تروونغ (55).

وبعد عدة محاولات أضاف الأخضر هدفه الثاني عندما لعب سلطان الغنام كرة عرضية على رأس ياسر الشهراني الذي بدوره وضعها برأسه على يمين الحارس بوي تان تروونغ (67).

وحسم "الاخضر" النتيجة نهائياً في صالحه بحصوله على ركلة جزاء ثانية نفذها صالح الشهري ولعب الكرة قوية سهلة داخل المرمى (80).

وفي المجموعة ذاتها، تغلبت أستراليا على الصين بثلاثية نظيفة.

