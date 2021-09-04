

وسجّل للبرتغال أندري سيلفا (23) وأوتافيو دا سيلفا (25) وبرونو فيرنانديش (88 من ركلة جزاء) في حين وقّع عبد الكريم حسن (61) هدف العنابي.

وتندرج المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

وتعد هذه المشاركة فرصة تاريخية للعنابي للاستعداد على أفضل وأكمل وجه لمعترك كأس العالم FIFA قطر 2022™.

تفاصيل اللقاء

نهاية المباراة : قطر (1-3) البرتغال

إقحام عاصم ماديبو ومصعب خضر مكان بيدرو وكريم بوضياف.

إقصاء بوعلام خوخي من الميدان

الدقيقة 88: برونو فرنانديش يسجّل الثالث للبرتغال من علامة الجزاء (3-1).

الدقيقة 85: ركلة جزاء للمنتخب البرتغالي بعد تدخّل طارق سلمان على ديوغو جوتا.

البرتغال تستشعر الخطر وتحاول تسجيل هدف الاطمئنان إلاّ أنّ قطر التي تقدّم شوطاً ثانياً رائعاً صامدة.

الإسباني فيليكس سانشيز يردّ بإقحام طارق سلمان وأحمد علاء وحسن الهيدوس مكان كلّ من بسام الراوي وعبد العزيز حاتم وهمام الأمين.

المدرب فرناندو سانتوس يُدخل تغييرات عديدة على تشكيلة البرتغال بدخول ديوغو جوتا وبرونو فرنانديش وروبن دياز وترينكاو بدلاً عن أندري سيلفا وجواو موتينيو وروبن نيفيز وجواو ماريو .

قطر تعود بقوّة رغم النقص العددي، المباراة باتت مفتوحة على جميع الاحتمالات.

الدقيقة 61: عبد الكريم حسن يوقّع أول أهداف العنابي في اللقاء من رأسية رائعة سكنت مرمى حارس البرتغال لوبيز (2-1).

الدقيقة 58: جواو ماريو يسدّد فوق مرمى الحارس يوسف حسن.

رغم السيطرة الميدانية، الهجوم البرتغالي لم يشكّل خطراً على الدفاع القطري.

المنتخب البرتغالي يسعى للاستحواذ على الكرة واستغلال النقص العددي في صفوف الأدعم لكن الأخير صامد ويتعامل مع مجريات اللقاء بذكاء.

الهدوء يسود بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني : قطر (0-2) البرتغال

نهاية الشوط الأول : قطر (0-2) البرتغال

تغيير اضطراري : حارس المرمى يوسف حسن يحلّ بدلاً عن متوسط الميدان عبد الله الأحرق.

الدقيقة 43: طرد حارس مرمى العنابي مشعل برشم إثر تدخّل على غونسالو غيديش بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR".

الدقيقة 39: ركلة حرّة متقنة من أكرم عفيف وحارس مرمى البرتغال لوبيز يتصدّى.

الدقيقة 35: حارس مرمى المنتخب القطري مشعل برشم يتألّق أمام أندري سيلفا وروبن نيفيز.

أخطاء فردية مكّنت منتخب فرناندو سانتوس من التقدّم على مستوى النتيجة.

الدقيقة 25: أوتافيو دا سيلفا يضاعف النتيجة للمنتخب البرتغالي من ضربة رأسية مُحكمة.

الدقيقة 23: أندري سيلفا يفتتح التسجيل للبرتغال من رأسية متقنة بعد عرضية جواو ماريو الدقيقة. هدف عكس مجريات اللقاء.

أفضلية واضحة للعنابي الذي اقترب كثيراً من افتتاح النتيجة.

الدقيقة 16: تسديدة عبد العزيز حاتم المخادعة تلمس دانيلو وتتهادى نحو مرمى البرتغال لكن تدخّل لوبيز حال دون تسجيل قطر للهدف الأول في اللقاء.

المنتخب البرتغالي يرتبك أمام انضباط تكتيكي قطري ملفت.

الدقيقة 9: أكرم عفيف من جديد مصدر الخطر يهدي تمريرة ذهبية للمعز علي الذي سدّد بقوة لكن الحظ عانده بارتطام كرته بالقائم الأيمن للحارس لوبيز.

بداية واعدة للأدعم وانتشار مميزّ للاعبين.

الدقيقة 4: عبد العزيز حاتم كاد يباغت حارس مرمى البرتغال أنطوني لوبيز بعد هجمة قطرية منظمة شارك فيها كل من أكرم عفيف والمعز علي.

فترة جسّ نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

الحكم المجري غيرغو بوغار يدير مباراة قطر والبرتغال.

ملعب ناغيردي في مدينة دبرتسن المجرية يحتضن المباراة المنتظرة.

تشكيلة قطر

Here’s our 🇶🇦 national team’s starting XI and substitutes for tonight’s game against Portugal!#QatarInEurope pic.twitter.com/OhjQwfPQKw — Qatar Football Association (@QFA_EN) September 4, 2021

تشكيلة البرتغال