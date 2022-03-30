وأقيمت المباراة "فجر الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة" ونجح لوكاس باكيتا لاعب وسط ليون الفرنسي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 24 قبل أن يضيف نجم إيفرتون الإنكليزي ريشارليسون الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وأضاف برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل الإنكليزي ثالث أهداف البرازيل في الدقيقة 66، قبل أن يعود ريشارليسون ويسجل هدفه الثاني والرابع للبرازيل في الدقيقة (90+1).

وعزز المنتخب البرازيلي المتأهل سلفاً والذي لم يخسر في التصفيات الحالية، موقعه في الصدارة التي كان ضمنها قبل مباراة اليوم، رافعاً رصيده إلى 45 نقطة محققاً انتصاره الرابع عشر مقابل 3 تعادلات علماً بأنه يتبقى له مباراة مؤجلة أمام منتخب الأرجنتين.

من جانبه تجمد رصيد المنتخب البوليفي عند 15 نقطة في المركز التاسع، قبل الأخير.

