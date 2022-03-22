شارك في المران الخفيف كل من لاعب إيفرتون، ريشارليسون، ولاعب أستون فيلا، فيليب كوتينيو، اللذان اقتصر مرانهما على الركض حول الملعب مع مسؤول العلاج الطبيعي، بينما تدرب في مجموعة أخرى ثنائي مانشستر يونايتد، أليكس تيليس وفريد، ولاعب أتليتيكو مدريد، فيليبي، ولاعب نيوكاسل، برونو غيمارايش، ولاعب أتلتيكو مينيرو، غيليرمي أرانا وحارس بالميراس، فيفيرتون، بينما بقي مدافع تشيلسي تياغو سيلفا، ومهاجم آرسنال، غابرييل مارتينيلّي، في صالة تمارين اللياقة .

