المنتخب البرازيلي يتجهز لمواجهة بيرو في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS September 8, 2021 23:58 0:33 دقيقة يواصل المنتخب البرازيلي تحضيراته لملاقاة منتخب بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب البرازيلي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة المنتخب الأرجنتيني يواصل الاستعداد لمواجهة بوليفيا 0:33 دقيقة المنتخب البرازيلي يتجهز لمواجهة بيرو 4:33 دقيقة المنتخب الألماني يحقق المطلوب على أرض أيسلندا 3:39 دقيقة إسبانيا تواصل صحوتها وتبتعد في الصدارة 3:59 دقيقة إيطاليا تستعيد نغمة الانتصارات وتكتسح ليتوانيا 3:38 دقيقة تعادل مثير بين إنكلترا وبولندا 5:17 دقيقة زفيريف بسهولة إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة 0:59 دقيقة وفد من اليويفا يزور استاد راس أبو عبود المونديالي 1:12 دقيقة فكرة إقامة كأس العالم كل عامين "قيد التشاور" 3:24 دقيقة رادوكانو تتجاوز بينشيتش وتبلغ نصف النهائي