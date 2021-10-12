المنتخب الإنكليزي يتطلع لإحكام قبضته على الصدارة من قبل beIN SPORTS October 12, 2021 14:13 2:30 دقيقة يسعى المنتخب الإنكليزي لإحكام قبضته على صدارة المجموعة التاسعة وذلك عندما يستضيف نظيره المجري الساعي هو الآخر لكسب النقاط الثلاث والدفاع عن حظوظه إلى آخر جولة من التصفيات. تقارير إخبارية منتخب إنكلترا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة اليابان تنعش آمالها بالتأهل بالفوز على أستراليا 0:41 دقيقة السعودية تستضيف الصين في مواجهة مرتقبة 3:13 دقيقة العنابي يسعى لاستعادة توازنه أمام جمهورية آيرلندا 2:54 دقيقة البرتغال تسعى لاعتلاء صدارة المجموعة الأولى 2:30 دقيقة المنتخب الإنكليزي يتطلع لإحكام قبضته على الصدارة 0:46 دقيقة موسيالا أصغر هداف في صفوف ألمانيا منذ 1910 0:54 دقيقة الدنمارك على موعد مع حسم التأهل إلى مونديال قطر 1:26 دقيقة أنس جابر تواصل مسيرتها في إنديان ويلز بنجاح 0:38 دقيقة منتخب مصر يجدد فوزه على ليبيا 4:55 دقيقة هولندا تمطر شباك جبل طارق بسداسية