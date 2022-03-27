المنتخب الأميركي يتأهب لمواجهة بنما المصيرية من قبل beIN SPORTS March 27, 2022 19:29 1:01 دقيقة قال غريغ بيرهالتر مدربُ المنتخب الأميركي إن الفريقَ مستعدٌ لمواجهةِ بنما، مثلما كان يستعدُ لكل ِمباراة خاضها، مشيراً إلى أنهُ طلبَ من لاعبيه الجدية والالتزام وعدم التقليل من قيمةِ المنافس. تقارير إخبارية منتخب أميركا تصفيات كأس العالم -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الإسكتلندي فيرغوسون بطلاً لبطولة قطر ماسترز للغولف 2:56 دقيقة منتخب روسيا يتدرب رغم استبعاده من تصفيات المونديال 1:01 دقيقة المنتخب الأميركي يتأهب لمواجهة بنما المصيرية 2:19 دقيقة منتخب كندا يسعى لحسم تأهله إلى المونديال 0:43 دقيقة البرازيل تستعد لمواجهة بوليفيا 1:06 دقيقة beIN SPORTS تنقل حصرياً بطولة "برميير بادل" 0:42 دقيقة كندا لحسم تأهلها إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 9:40 دقيقة هاري كين: توتنهام على الطريق الصحيح 3:53 دقيقة أكاديمية يوفنتوس في قطر تشهد إقبالاً متزايداً 1:05 دقيقة كل ما تود معرفته عن موعد قرعة كأس العالم