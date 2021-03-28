أحرز سيرج غنابري هدف فوز الماكينات الألمانية في الدقيقة 16 من زمن اللقاء الذي أقيم في العاصمة الرومانية بوخاريست.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف أمام أرمينيا التي واصلت انطلاقاتها المميزة وحققت فوزها الثاني على التوالي بتغلبها على ضيفتها أيسلندا بهدفين دون رد في إطار الجولة ذاتها.

وافتتح تيغران بارسيغيان التسجيل لأرمينيا في الدقيقة 53 قبل أن يحرز خورين بايراميان الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وفي آخر مباريات الجولة ذاتها ضمن المجموعة العاشرة حقق منتخب مقدونيا الشمالية فوزاً عريضاً قوامه خمسة أهداف دون رد على نظيره منتخب ليختنشتاين فتقدم الفريق إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام رومانيا.

فوز مستحق للـ"مانشافت"

وكانت الفرصة الأولى للمانشافت عندما سدد كاي هافيرتس كرة بيسراه تصدى لها الحارس الروماني فلورين كونستانتان نيتا في الدقيقة التاسعة، بيد أن هافيرتس نجح في تمرير كرة حاسمة زاحفة داخل المنطقة تابعها جناح بايرن ميونيخ غنابري داخل الشباك (16).

وكاد المنتخب الألماني يضيف الهدف الثاني لكن تسديدة جوشوا كيميتش اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 19.

وفي اول محاولة خطرة لرومانيا سدد رازفان مارين كرة قوية من مشارف المنطقة تصدى لها مانويل نوير في الدقيقة 26.

واستمرت الافضلية للمنتخب الألماني وأنقذ حارس رومانيا مرماه مرتين توالياً الأولى عندما خرج ليبعد كرة برأسه قبل ان يصل اليها لوروا ساني (49) ثم تصدى لكرة ليون غوريتسكا الصاروخية بعد مجهود فردي رائع لسانيه (51).

ومرة جديدة تدخل الحارس الروماني، أحد نجوم منتخب بلاده، لإبعاد كرة خطيرة لغنابري (60). ثم سنحت فرصة ذهبية للبديل تيمو فيرنر عندما انفرد بالحارس لكن الأخير تصدى لمحاولته ببراعة (80).

وانقذ نوير مرماه من هدف اكيد في الثواني الاخيرة عندما تصدى لمحاولة نيكولاي ستانسيو بعد كرة خاطئة من سانيه.

