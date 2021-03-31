المنتخب الألماني من أجل مواصلة حصد النقاط من قبل beIN SPORTS March 31, 2021 12:54 1:56 دقيقة يستضيف المنتخب الألماني منتخب مقدونيا الشمالية اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية ألمانيا كأس العالم FIFA قطر 2022™ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة إسبانيا من أجل الفوز والإقناع أمام كوسوفو 1:56 دقيقة المنتخب الألماني من أجل مواصلة حصد النقاط 2:25 دقيقة مباراة إنكلترا وبولندا – التغطية الخاصة 0:26 دقيقة مدفيديف وتسيتسيباس إلى ربع نهائي ميامي 0:39 دقيقة دورة ميامي: بارتي بصعوبة إلى نصف النهائي 5:54 دقيقة بلجيكا تعود للانتصارات بثمانية في مرمى بيلاروسيا 3:49 دقيقة لاتفيا تفرمل انطلاقة تركيا وتسدي خدمة لهولندا 3:00 دقيقة المغرب يهزم بوروندي في ليلة تألق الحدادي 3:52 دقيقة كرواتيا تواصل صحوتها بثلاثية في مرمى مالطا 4:13 دقيقة البرتغال تهزم لوكسمبورغ وتتصدّر المجموعة الأولى