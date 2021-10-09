المنتخب الأرجنتيني يستعد لمواجهة أوروغواي من قبل beIN SPORTS October 9, 2021 22:13 0:49 دقيقة استأنف المنتخب الأرجنتيني تدريباتِه استعداداً لمواجهته المقبلة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™أمام الأوروغواي. المنتخب الأرجنتيني الإكوادور تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:47 دقيقة إنكلترا تنتصر بالخمسة على أندورا وتدنو من التأهل 3:47 دقيقة سويسرا تعود إلى سكة الانتصارات 3:51 دقيقة بولندا تستعرض أمام سان مارينو 0:49 دقيقة المنتخب الأرجنتيني يستعد لمواجهة أوروغواي 0:48 دقيقة تيتي يشدد على أهمية المباراة أمام كولومبيا 1:05 دقيقة منتخب البرتغال يتخطى نظيره القطري بثلاثية نظيفة 0:45 دقيقة روبنسون يقود إيرلندا لتحقيق فوزها الأول 3:14 دقيقة بعد سلسلة من التعادلات أوكرانيا أخيراً تعانق الفوز 4:33 دقيقة السويد تضغط على إسبانيا بثلاثية رائعة أمام كوسوفو 0:42 دقيقة ليتوانيا تحصد فوزها الأول في تصفيات كأس العالم