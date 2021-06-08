المنتخب الأرجنتيني ضيفاً ثقيلاً على نظيرة الكولومبي من قبل beIN SPORTS June 8, 2021 15:22 2:24 دقيقة يحل المنتخب الأرجنتيني ضيفاً على نظيره الكولومبي لحساب الجولة الثامنة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم منتخب الأرجنتين -آخر الفيديوهات 4:20 دقيقة فرنسا تستقبل بلغاريا قبل بداية مشوارها في اليورو 6:34 دقيقة ألمانيا تختتم استعداداتها لليورو باكتساح لاتفيا 0:54 دقيقة أوكرانيا تكتسح قبرص برباعية 0:41 دقيقة لاعبو البرازيل يقررون الاستمرار في خوض كوبا أميركا 3:23 دقيقة منتخب قطر يحجز بطاقة التأهل لكأس آسيا 2023 2:56 دقيقة الكأس الأوروبية تزور روسيا 2:22 دقيقة نادال إلى ربع نهائي رولان غاروس 0:29 دقيقة منتخب ويلز يشد الرحال إلى باكو 0:33 دقيقة بن وايت مكان ترينت ألكسندر أرنولد في قائمة إنكلترا 0:39 دقيقة بوسكيتس يغادر معسكر إسبانيا وإنريكيه يستدعي مينديث