وسجل مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي (31) ومهاجم واتفورد الإنكليزي عمران لوزة (45+1) وصانع ألعاب كوينز بارك رينجرز الإنكليزي إلياس شاعر (49) ومهاجم هاتاي سبور التركي أيوب الكعبي (62) ولاعب وسط إشبيلية الإسباني منير الحدادي (82) الأهداف.

وهو الفوز الثاني للمغرب بعد الاول على السودان 2-صفر، فرفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين بفارق نقطتين أمام غينيا بيساو التي لعبت ثلاث مباريات.

ويلتقي المنتخبان السبت في الدار البيضاء في الجولة الرابعة.

ويخوض المغرب مباراة ثالثة ضد غينيا الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية التي كانت مقررة في السادس من الشهر الماضي في كوناكري وتأجلت بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الغيني ألفا كوندي.

أحداث المباراة

وضغط المغرب منذ البداية بحثاً عن التسجيل لكنه وجد صعوبة في فك التكتل الدفاعي للضيوف.

وكانت أول فرصة لأسود الأطلس في الدقيقة 15 من تسديدة قوية لمدافع باريس سان جيرمان الفرنسي حكيمي من داخل المنطقة فوق العارضة (15).

وأهدر شاعر فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة عرضية من حكيمي سددها برعونة ارتدت من أحد المدافعين وتهيأت أمام لوزة خارج المنطقة فسددها فوق الخشبات الثلاث (20).

وسدد لاعب وسط أينتراخت فرانكفورت الألماني أيمن برقوق كرة قوية من حافة المنطقة فوق المرمى (24).

وكاد لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس جواو منديش إلى ركنية (28).

ونجح حكيمي في افتتاح التسجيل مستغلاً كرة أبعدها دفاع غينيا بيساو إثر ركلة ركنية فسددها قوية من جافة المنطقة على يمين الحارس منديش (31).

وكاد حكيمي يضيف الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيسر (38).

وجرب شاعر حظه بتسديدة من خارج المنطقة بين يدي منديش (39).

وحصل المغرب على ركلة جزاء إثر عرقلة ريان مايي داخل المنطقة فانبرى لها لوزة بنجاح على يمين الحارس منديش (45+1).

وهو الهدف الأول للوزة في أول مباراة بألوان المغرب.

وعزز شاعر تقدم المغرب مطلع الشوط الثاني بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس منديش (49).

وأضاف الكعبي الهدف الرابع بتسديدة أكروباتية من داخل المنطقة إثر تمريرة عرضية لآدم ماسينا (62).

وختم البديل الحدادي المهرجان بهدف خامس عندما تلقى كرة خلف الدفاع من مايي فانفرد بالحارس منديش وتابعها داخل المرمى (82).

