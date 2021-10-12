وحافظ منتخب "الأسود الثلاثة" على صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بولندا الفائزة على مضيفتها ألبانيا 1-0، التي ابتعدت أكثر عن دائرة المنافسة حيث باتت تتأخر في المركز الثالث مع 15 نقطة.

ولم يستفد منتخب إنكلترا الذي وقع في فخ التعادل للمرة الثانية، من تسلحه بسلسلة من 12 فوزاً متتالياً على أرضه في تصفيات كأس العالم (قبل مباراة هذه الأمسية)، حيث لم يذق طعم الخسارة في "ويمبلي" منذ سقوطه أمام ألمانيا بهدف نظيف في عام 2000، علماً أن الفوز الاخير للمجر يعود إلى ما قبل 59 عاماً وتحديداً إلى كأس العالم 1962.

ومالت الأرقام لصالح إنكلترا أمام المجر مع سلسلة من 14 مباراة توالياً من دون خسارة (قبل مباراة هذه الأمسية)، حققت خلالها 12 فوزاً مقابل تعادلين.

على ملعب "ويمبلي" الشهير في لندن، أدخل مدرب إنكلترا غاريث ساوثغايت تعديلات جذرية على التشكيلة مقارنة مع تلك الفائزة على أندورا بخماسية نظيفة في الجولة السابقة، فحافظ فقط على جون ستونز وفيل فودن أساسيين، فيما عاد الحارس جوردان بيكفورد للوقوف بين الخشبات الثلاث، مع ثلاثي هجومي متجدد مؤلف من رحيم سترلينغ وهاري كاين وجاك غريليش.

بخلاف مجريات المباراة، افتتحت المجر التسجيل من ركلة جزاء بعد خطأ من لوك شو على لويسي نيغو أكدتها تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، نفذها بنجاح مهاجم فرايبورغ رولاند سالاي (24).

رفض أصحاب الأرض العودة إلى غرف تبديل الملابس متأخرين، فأدركوا التعادل بفضل رأسية جونز بعد ركلة حرة نفذها فودن تحولت من الدفاع المجري (37).

وهو الهدف الثالث للمدافع بقميص منتخب "الأسود الثلاثة".

ظهرت إنكلترا الأخطر في الشوط الثاني فمرت رأسية ستونز بمحاذاة القائم (62)، في حين سدد سترلينغ المنفرد بين يدي الحارس بيتر غولاتشي (66)، وبرغم تبديلات ساوثغايت بقي التعادل سيد الموقف.

واشتبك "هولينغز" مجريون مع الشرطة الإنكليزية ومراقبي ملعب ويمبلي بعد فترة قصيرة من صافرة البداية، قبل أن تفرض الشرطة المحلية الهدوء بعد اشتباك استمر لعدة دقائق.

وفي المجموعة نفسها، فازت أندورا على سان مارينو 3-0.