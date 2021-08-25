وطالب الاتحاد الإفريقي باستثناءِ اللاعبين الأفارقة الذين تقع بلدانُهم ضمن القائمة الحمراء الموضوعة من طرف السلطات البريطانية في سياستها للحد من انتشار وباء كورونا، وذلك كي يتمكنوا من المشاركة مع منتخباتهم خلال تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق مطلعَ الشهر المقبل.

وأشار الكاف إلى أن الحكومة البريطانية قامت بإجراء مماثل خلال نهائيات بطولة أمم أوروبا قبل نحو شهرين لتتمكنَ بعضُ البعثات والمسؤولين من الحضور، وبناءً على ذلك طالب الكاف الاتحاد الإنكليزي والحكومة البريطانية أن تحظى القارةُ الإفريقية بمعاملة مماثلة لتلك التي تلقتها نظيرتُها الأوروبية ُ خلال اليورو.

