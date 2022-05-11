وقدّم الاتحاد التشيلي شكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة ضد الإكوادور، على خلفية مزاعم حول جنسية مزورة لأحد لاعبيها المشاركين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال.

وأفاد الاتحاد التشيلي أنّ الظهير بايرون كاستيو لا يحمل الجنسية الاكوادورية، بل ولد في كولومبيا، ليتقدم بشكوى إلى فيفا بشأن "استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة".

وخاض كاستيو (23 عاماً) مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات أمام تشيلي، فانتهت الأولى بالتعادل السلبي في كيتو في 5 أيلول/سبتمبر 2021 والثانية بفوز الإكوادور 2-صفر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.

