العراق يواصل تحضيراته مع أدفوكات من قبل beIN SPORTS August 17, 2021 22:29 2:55 دقيقة يواصل الهولندي ديك أدفوكات مهمّتـه الجديدة مدرّبا لمنتخب أسود الرافدين وسط أجواء يـُسيطر عليها التّفاؤل قبل الدّخول في مُعترك الجولة الحاسمة من التصفيّات المؤهلة إلى "كأس العالم FIFA قطر 2022™". منتخب العراق ديك أدفوكات كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة ماجر: الجزائر لديها كل الإمكانيات للفوز باللقب 1:28 دقيقة مراد حديود يؤكد أن مجموعة المغرب في المتناول 4:47 دقيقة قراءة في مجموعة تونس ضمن كأس الأمم الإفريقية 2:55 دقيقة العراق يواصل تحضيراته مع أدفوكات 2:47 دقيقة الجعايدي يعود لناديه الأم الترجي 1:29 دقيقة فان غال يؤكد جدارته بالعودة لقيادة هولندا 0:53 دقيقة فاران سعيد بانتقاله إلى مانشستر يونايتد 0:27 دقيقة راديبي: القرعة أفرزت مجموعات متوازنة 1:07 دقيقة مجموعات متوازنة في قرعة كأس الأمم الإفريقية 0:34 دقيقة بوكا جونيورز يُقيل مدربه عقب بدايته الكارثية