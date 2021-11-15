العراق يتطلع إلى تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية من قبل beIN SPORTS November 15, 2021 18:01 3:28 دقيقة يتطلع المنتخب العراقي إلى تحقيق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي، في المواجهة التي ستجمع الطرفين في إطار المجموعة الأولى، من التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، مواجهة ينتظرها العراقيون بمزيج من الترقب والأمل. تقارير إخبارية منتخب العراق منتخب كوريا الجنوبية تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة ألفيس سعيد باجتيازه الفحص الطبي في برشلونة 0:42 دقيقة قطر تستهل مشوارها بالخسارة أمام بلجيكا 0:37 دقيقة موغوروزا تحجز مقعدها في نصف النهائي 0:45 دقيقة دجوكوفيتش يحقق فوزه الأول في البطولة الختامية 0:58 دقيقة الاتحاد البنيني يتقدم بشكوى إلى الـ"كاف" 0:38 دقيقة المنتخب الجزائري يتأهب لمواجهة بوركينا الحاسمة 3:28 دقيقة العراق يتطلع إلى تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية 0:58 دقيقة انطلاقة قوية لسيدات فرنسا في بطولة العالم للبادل 2:02 دقيقة منتخب قطر يختبر قدراته أمام نظيره البلجيكي 3:53 دقيقة آخر الأخبار بعد انطلاق بطولة العالم للبادل