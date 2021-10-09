انتصرت السويد على ضيفتها كوسوفو 3-0 اليوم السبت في المرحلة السابعة من مباريات المجموعة الثانية ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وعادت السويد إلى سكة الانتصارات عقب خسارتها المفاجئة من اليونان الشهر الفائت لتزاحم إسبانيا جدياً على الصدارة.

وسجّل فورسبرغ هدف أصحاب الأرض الأول من ركلة جزاء (29) قبل أن يأتي الدور على إيشاك بتسديدة رائعة (62) ومن ثم اختتم كوايسون الثلاثية بعد مجهود فردي (79).

ورفعت السويد رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثالث من خمس مباريات خلف إسبانيا المتصدرة (13 من ست مباريات) بينما توقف رصيد كوسوفو عند أربع نقاط في المركز قبل الأخير.

وبقيت جورجيا أخيرة بنقطة وحيدة إثر هزيمتها بهدفين نظيفين من ضيفتها اليونان الثالثة بتسع نقاط.

ووقع على ثنائية اليونان باكاستستا من ركلة جزاء (91) وبيلكاس (90+5).