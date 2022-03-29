وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة التي أقيمت في داكار بتقدم المنتخب السنغالي بهدف بولاي ديا في الدقيقة الثالثة ليتعادل المنتخبان بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (1-1) إذ كان الفراعنة فازوا بنفس النتيجة في مباراة الذهاب بالقاهرة.

وكانت السنغال حسمت مطلع الشهر الماضي لقب كأس أمم إفريقيا بركلات الترجيح أيضا أمام مصر في النهائي.

غيابات مؤثرة في صفوف منتخب مصر

ودفع "الفراعنة" ثمن غيابات مؤثرة في خط دفاعهم بسبب إصابة قلب دفاع اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي الغائب عن مباراة الذهاب، محمد عبد المنعم الذي خضع لعملية جراحية لاصابته بكسر في أنفه الجمعة ومحمود حمدي "الونش" للايقاف.

وفي ظل هذا الغياب، دفع البرتغالي كارلوس كيروش بأحمد فتوح ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وعمر جابر دفاعياً، وترك مهاجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، معولا هجومياً على صلاح ومحمود حسن "تريزيغيه" وعمر مرموش.

ومن ضربة حرة مبكرة إلى يمين الحارس محمد الشناوي، تقدمت السنغال عن طريق ديا مهاجم فياريال الإسباني الذي لم يستخدمه المدرب أليو سيسيه في مباراة الذهاب، بعد دربكة أمام المرمى المصري وتردد دفاعي (3)، لتعيد السنغال عقارب المواجهة إلى نقطة الصفر.

وحاول الضيوف الخروج من منطقتهم واصطياد هدف يقلب المعادلة، فسدد محمد النني من مسافة بعيدة فوق العارضة (15). وفي تسديدة ماكرة مباغتة من بولاي داي، انقذ الحارس المخضرم الشناوي مرماه من هدف ثان (28).

لكن مسلسل النحس الدفاعي تواصل لدى المنتخب المصري، مع إصابة رامي ربيعة، فخرج وحلّ بدلا منه أيمن أشرف (29)، ثم أصيب عمر جابر أيضا فدخل إمام عاشور (35).

ومرّت تسديدة نامبالي مندي البعيدة بجانب القائم الأيسر للشناوي (42)، في وقت بدت السنغال الأكثر استحواذا وخطورة.

وبعد انتصاف الشوط الثاني، دفع كيروش بثلاثة تغييرات دفعة واحدة، فزج بمصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" ونبيل عماد "دونغا" بدلا من تريزيغيه والنني ومرموش.

وفي ثاني لمسة لزيزو، كاد يسجل برأسه هدفا جميلا بعد عرضية بعيدة من محمد صلاح، اكتفى حارس تشلسي الإنكليزي إدوار مندي بالنظر اليها تمر بجانب قائمه (71). تغيّر شكل المنتخب المصري هجومياً بعد تبديلات البرتغالي، ومرّة ثانية أهدر زيزو كرة ثانية خطيرة جدا، بعد مروره عن مدافعين وتسديد كرة أرضية إلى يمين مندي (76).

ردّت السنغال بفرصة هدف صريح للمنفرد اسماعيلا سار، مهاجم واتفورد الإنكليزي، مسدداً بجانب القائم الأيسر للشناوي (82).

وبعد التعادل بنتيجتي الذهاب والإياب، لجأ المنتخبان إلى التمديد حيث ضغطت السنغال ولعب الشناوي دورا بطوليا في الذود عن مرماه امام اسماعيلا سار (94)، وساهم في انقاذ مرماه ثلاث مرات في غضون خمس دقائق مطلع الشوط الإضافي الأول. تابع حارس الأهلي تعملقه وصد كرة مزدوجة للمدافع باب أبو سيسيه (104).

وتماسك المنتخب المصري حتى نهاية الشوطين الإضافيين حتى وصوله إلى ركلات الترجيح.

مصر تهدر ثلاث ركلات

أهدر قائد الدفاع خاليدو كوليبالي في العارضة، وكانت التالية أسوأ لصلاح سددها صاروخية حلقت فوق العارضة.

تألق الشناوي مجدداً بصده كرة ساليو سيس، ولم يستفد المصريون مجدداً مع اهدار زيزو بأرضية خارج الخشبات.

ووقّع اسماعيلا سار أول ركلة بعد أربع محاولات فاشلة، عادل بعدها عمرو السولية صاروخية بمساعدة العارضة.

تقدمت السنغال 2-1 عبر بامبا ديينغ، أهدر بعدها مصطفى محمد أمام مندي، قبل أن يحسم مانيه النتيجة 3-1 وبطاقة التأهل.

