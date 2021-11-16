وسجل صالح الشهري الهدف الوحيد للمنتخب السعودي في الدقيقة 31.

وعزّزت السعودية صدارتها للمجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، فيما يتذيل منتخب فيتنام الترتيب بدون رصيد من النقاط.

الإمارات تتغلّب على لبنان

وضمن منافسات المجموعة الأولى حققت الإمارات فوزاً ثميناً خارج الديار على حساب لبنان بهدف نظيف.

وسجّل علي مبخوت هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

ورفعت الإمارات التي حققت فوزها الأول في التصفيات رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

في المقابل تجمّد رصيد لبنان عند 5 نقاط في المرتبة الرابعة.



تعادل الصين وأستراليا

وسقط المنتخب الأسترالي في فخ التعادل أمام مستضيفه المنتخب الصيني بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على أرض استاد الشارقة في الإمارات.

وأحرز ميتشيل دوك هدف التقدم للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 38 قبل أن تتعادل الصين عن طريق وو لي من ركلة جزاء في الدقيقة 70.