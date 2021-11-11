وبهذا التعادل، حافظ المنتخب السعودي على صدارته للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط أمام وصيفه المنتخب الأسترالي.

وافتقد المنتخب السعودي الثلاثي الحارس محمد العويس وياسر الشهراني وعبدالله مادو بداعي إصابة البعض وعدم الجاهزية الطبية للبعض الآخر، فيما تعرض الحارس فواز القرني لإصابة بالفخذ الأيمن خلال الحصة التدريبية الأخيرة.

وعوّل المدرب الفرنسي هيرفيه رينار على أمثال عبدالإله العمري وسلطان الغنام والقائد سلمان الفرج وعبدالإله المالكي ومحمد كنو وسالم الدوسري العائد من جديد، بعد غيابه عن مواجهتي الصين واليابان بسبب الإصابة.

تحت أمطار غزيرة وأمام جماهير غفيرة في ملعب وسترن سيدني ستاديوم، كان الأستراليون الذين لعبوا على أرضهم للمرة الأولى في عامين بسبب تداعيات فيروس كورونا، الأفضل في شوط أول دفاعي دون هز الشباك.

في الثاني، تألق الحارس السعودي محمد الربيعي بصد كرة خطيرة من مسافة قريبة وزاوية ضيقة لماتيو ليكي (59) ثم أهدر جاكسون إيرفاين من الكرة التالية والمرمى مشرع أمامه. تلاها صدّة مزدوجة لليامي أمام أوير مابيل ومارتن بويل (65).

وفي نهاية المباراة اقترب السعوديون أكثر من المرمى الأسترالي، فاختبر سلمان الفرج دفاع أصحاب الأرض (75). سدّد بعدها سالم الدوسري من مسافة قريبة صدها قائد أستراليا وحارسها ماثيو راين (81).

وسنحت بعدها فرصة للبديل صالح الشهري من رأسية خطيرة مرت على بعد سنتيمترات من القائم الأيسر (84)، ثم تدخل راين لوقف خطورة الدوسري (85)، فانتهت المباراة بتعادل سلبي.

وتحل السعودية على فيتنام الثلاثاء فيما تلعب أستراليا مع الصين في الشارقة.

