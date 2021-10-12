وسجل هدف الفوز لاعب أتالانتا الإيطالي جواكيم مايهلي 53.

وصار رصيد منتخب الدنمارك 24 نقطة محلقاً في صدارة المجموعة السادسة.

وبات منتخب الدنمارك ثاني المتأهلين إلى مونديال قطر من التصفيات بعد ألمانيا بالأمس.

وسبق للدنمارك أن فازت على النمسا على أرضها برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ويحافظ رجال المدرب كاسبر هيولماند على مستوى رائع ومستقر منذ وصولهم إلى نصف نهائي بطولة كأس أوروبا 2020 في تموز/يوليو الماضي عندما خسروا في الوقت الإضافي أمام إنكلترا. ومذاك فازوا بالمباريات الأربع التي خاضوها في التصفيات.

ومنتخب الدنمارك هو الوحيد الذي فاز بكل مبارياته الثماني في التصفيات مع تسجيله 27 هدفاً، وشباك نظيفة.

ومع ضمانه التأهل، تبقى مساعي اسكتلندا للحفاظ على مركزها الثاني، بعدما عززته الثلاثاء بفوزها الصعب على جزر الفارو 1-صفر.

وبهذا الهدف الذي سجله ليندون دايكس في الدقيقة 86، رفعت اسكتلندا رصيدها إلى 17 نقطة.

وبالتالي، باتت كل من النمسا الرابعة مع 10 نقاط، والفارو الخامسة مع أربع نقاط، ومولدفا الأخيرة مع نقطة، خارج المنافسة.