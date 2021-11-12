وبادر سيلفان فيدمير (11) بافتتاح النتيجة للضيوف إلاّ أنّ جيوفاني دي لورنتسو تمكّن من تعديل الكفّة لأصحاب الأرض (36).

وبذلك تواصلت شراكة المنتخبين على مستوى النقطة 15.

وستكون المرحلة الأخيرة حاسمة لتحديد هوية المنتخب المتأهل مباشرة للنهائيات.