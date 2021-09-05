وحصل المنتخب الايطالي على فرصة كبيرة للتسجيل وكسب الافضلية لكن نجمه جورجينيو أضاع ركلة جزاء بعد تسديدة خجولة تصدى لها الحارس يان سومر بكل سهولة في الدقيقة 53. وحصل الإيطاليون على ركلة الجزاء إثر خطأ من ريكاردو رودريغيس على دومينيكو بيراردي، وبعد التأكد من تقنية الحكم المساعد (في أيه أر) تم منح بطل اوروبا 2020 ركلة جزاء لكنه أهدرها.

وتناوب الفريقان على الضغط في الفترات المتبقية من المباراة وكان للسويسريين أكثر من فرصة حقيقية لتهديد مرمى الحارس جانلويجي دوناروما، بيد أن الحظ لم يحالفهم للخروج بانتصار غال على حساب "اتزوري".

وحطم المنتخب الإيطالي بذلك الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية دون هزيمة برصيد 36 مباراة.

وضمن المجموعة ذاتها اقتنص المنتخب البلغاري فوزاً هاماً من نظيره منتخب ليتوانيا بهدف نظيف سجله إفايلو شوشيف في الدقيقة 82.

وعزز المنتخب الإيطالي بذلك صدارته لمنتخبات المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة فيما جاء المنتخب السويسري في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وحلت بلغاريا ثالثة برصيد 5 نقاط.

