وانتظرت غينيا الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر مهاجم كيرات ألماتي الكازخستاني جوزيه كانتي في الدقيقة 48، وأدرك السودان التعادل بعد 16 دقيقة بواسطة أحمد محمود (64)، لكن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث منح مهاجم كليرمون الفرنسي محمد بايو التقدم لغينيا (67)، قبل أن ينقذ لاعب وسط المريخ أمير كمال السودان من الخسارة بإدراكه التعادل في الدقيقة 88.

وكان المنتخبان تعادلا 1-1 الأربعاء في مدينة مراكش المغربية في الجولة الثالثة.

وهو التعادل الثاني على التوالي للسودان الذي بقي في المركز الأخير برصيد نقطتين، فيما رفعت غينيا رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، علما بأنها تملك مباراة مؤجلة من الجولة الثانية ضد المغرب.

وانتزعت جنوب إفريقيا فوزاً ثميناً من مضيفتها إثيوبيا 3-1 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة.

وهو الفوز الثاني توالياً لجنوب إفريقيا بعد الأول على ضيفتها غانا فعززت موقعها في الصدارة برصيد سبع نقاط.

