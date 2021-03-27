حافظ منتخبا بلجيكا وتشيكيا على المسافة ذاتها بعدما انتهى اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1 السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد أن خرج كل منهما بانتصار في الجولة الافتتاحية.

وتصدرت تشيكيا المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن بلجيكا، وبفارق نقطة عن بيلاروسيا الفائزة على ضيفتها إستونيا 4-2 في مباراتها الأولى في التصفيات، في ثاني هزيمة للأخيرة بعد أولى أمام تشيكيا نفسها بنصف دزينة من الاهداف (6-2).

ودخلت بلجيكا التي استهلت مشوارها بفوز على ويلز 3-1، المباراة مع إدراكها جيداً صعوبة مضيفتها، ولكنها عادت من ملعب "إيدن إرينا" في براغ مع سجل خال من الخسارة في 35 مباراة توالياً في تصفيات المونديال وكأس أمم أوروبا، حيث تعود خسارتها الأخيرة إلى 12 حزيران/يونيو 2015 أمام ويلز.

ويأمل فريق "الشياطين الحمر"، ثالث المونديال الروسي، أن يتأهل الى نهائيات كأس العالم للمرة الـ 14 في مسيرته، والثالثة توالياً بعد 2014 و2018.

في المقابل، تسعى تشيكيا للعودة إلى النهائيات بعد آخر ظهور لها في العام 2006، عندما غادرت مونديال ألمانيا من دور المجموعات مع فوز يتيم على الولايات المتحدة وخسارتين أمام إيطاليا وغانا.

بلجيكا بقوتها الضاربة

ودفع مدرب بلجيكا الإسباني روبرتو مارتينيس بمدافع ليون الفرنسي جايسون ديناير بدلا من توماس فيرمايلن، ومدافع ليستر سيتي تيموتي كاستاني على الرواق الأيمن مكان توما مونييه (بوروسيا دورتموند الألماني) وناصر الشادلي (باشاك شهير التركي) على الرواق الأيسر. فيما قاد الهجوم الثلاثي هداف إنتر الايطالي روميلو لوكاكو ونجم مانشستر سيتي الانكليزي كيفن دي بروين ودريس مرتنس (نابولي الإيطالي) الذي أصيب وحل بدلا منه لياندرو تروسار في الدقيقة 56.

وبدوره، أدخل مدرب تشيكيا تعديلات على تشكيلته فتخلى ييري بافلينكا (بوروسيا دورتموند) عن حراسة المرمى لصالح توماس فاشليك، وحل ميكايل كرمنشيك بدلا من باتريك شيك في الهجوم.

تفاصيل المباراة

هددت بلجيكا مرمى مضيفتها باكرا بتسديدة من مرتنس صدها الحارس فاشليك (10)، قبل أن يرد الضيوف مرتين في غضون دقيقتين بداية مع تسديدة "على الطاير" قوية للاعب وسط سمبدوريا الإيطالي ياكوب جانتكو صدها حارس ريال مدريد الاسباني تيبو كورتوا (14)، وثم مع تسديدة من كرمنشيك الذي تخلص من ديناير وسدد كرة اصطدمت بالقائم (16).

ومع صافرة بداية الشوط الثاني، افتتحت تشيكيا التسجيل بعد تمريرة في ظهر الدفاع البلجيكي وصلت إلى لوكاس بروفود الذي سدد أرضية زاحفة في الزاوية المعاكسة لكورتوا (50).

ولم يتأخر لوكاكو في الرد، فبعد تمريرة في العمق من دي بروين راوغ بشكل رائع المدافع أندري شيلوشتكا على دفعتين وسدد كرة عانقت الشباك برغم محاولة الحارس فاشليك صدها (60).

وتبادل المنتخبان الفرص وكان أخطرها "للشياطين الحمر"، عندما ناب القائم عن الحارس بعد تسديدة ارضية من دي بروين (70)، قبل أن تتدخل العارضة ولكن هذه المرة لصالح بلجيكا بعد تسديدة لولبية من بوريل (84).

وتستضيف بلجيكا في الجولة الثالثة بيلاروسيا في 30 الشهر الحالي، فيما تحل تشيكيا ضيفة على ويلز.

