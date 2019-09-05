ضربت المنتخبات العربية بقوة في الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، بتحقيقها انتصارات كبيرة، فيما انتهت قمة البحرين والعراق بالتعادل الإيجابي 1-1.

ووحده المنتخب اللبناني بين المنتخبات العربية العشرة التي خاضت الجولة الأولى الخميس، مني بالخسارة وكانت أمام مضيفته كوريا الشمالية صفر-2.

سداسية لحامل اللقب وسباعية للكويت

أكرم المنتخب القطري، بطل كأس أسيا 2019، وفادة ضيفه الأفغاني عندما تغلب عليه بنصف دزينة نظيفة من الأهداف في الدوحة ضمن المجموعة الخامسة.

وفرض المعز علي، هداف النسخة الأخيرة لكأس اسيا في الامارات مطلع العام الحالي، نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 4 و10 و51، وتناوب حسن الهيدوس (13) وعبد الكريم حسن أفضل لاعب في آسيا العام الماضي (34) وخوخي بوعلام (67) على الأهداف الثلاثة الأخرى.

وتصدرت قطر الساعية إلى انتزاع بطاقة التأهل الى كأس اسيا من اجل الدفاع عن لقبها الذي حققته للمرة الاولى في تاريخها هذا العام كونها ضامنة التأهل الى المونديال بصفتها المضيفة، المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام عمان التي قلبت تخلفها أمام مضيفتها الهند بهدف لسونيل شهيتري (25) إلى فوز قاتل بهدفين لربيع المنذر (83 و90).

وحقق منتخب الكويت فوزا كبيرا على ضيفه النيبالي 7-صفر ضمن المجموعة الثانية.

وسجل يوسف ناصر (6 و50) وفهد الهاجري (13) وعبدالله ماوي (59) وبدر المطوع (67) ورضا هاني (90+4) وحسين الموسوي (90+7) الأهداف، فتصدر "الأزرق" ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف أمام الأردن الفائز على مضيفته تايوان 2-1.

وغابت أستراليا عن الجولة الأولى وهي ستبدأ مشوارها من الجولة الثانية بمواجهة مضيفتها الكويت الثلاثاء المقبل.

ومثلت المواجهة الظهور الأول لـ"الأزرق" بعد غياب عن منافسات البطولات الدولية دام قرابة الـ4 أعوام على خلفية قرار الاتحاد الدولي بسبب التدخل السياسي في الشأن الرياضي، قبل أن يرفعه في كانون الأول/ديسمبر 2017.

وفي المباراة الثانية على ملعب تايوان البلدي، حسم الأردن النتيجة في الشوط الأول بتسجيله الهدفين عبر بهاء فيصل (19) وأحمد سمير (37)، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف الشرف عبر تشي-هاو وين في الدقيقة 81.

خماسية سورية

وقاد مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة منتخب بلاده سوريا إلى فوز كبير على مضيفته نيبال 5-2.

وسجل السومة هدفين في الدقيقتين 14 و55، فيما سجل خالد المبيض (30) وفراس الخطيب (48 من ركلة جزاء) ومحمود المواس (85) الأهداف الثلاثة الأخرى. وسجل خافيير باتينو (6) ومايك أوت (83) هدفي الفيليبين.

وتصدرت سوريا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام جزر المالديف التي تغلبت على مضيفتها غوام بهدف وحيد سجله ابراهيم ماهوذي في الدقيقة 27. وتضم المجموعة أيضا المنتخب الصيني.

وفي المجموعة الرابعة، حقق المنتخب الفلسطيني فوزا غاليا على ضيفته أوزبكستان 2-صفر على ملعب فيصل الحسيني في الرام.

وتقدمت فلسطين في الدقيقة 60 عبر عدي الدباغ الذي تلقى كرة عرضية عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه بصدره داخلها وسددها بيمناه على يمين الحارس الأوزبكي (60).

وحاولت أوزبكستان ومدربها الأرجنتيني هيكتور كوبر العودة في النتيجة لكن البديل إسلام البطران عمق جراحها بإضافته الهدف الثاني بارتماءة رأسية من مسافة قريبة (84).

وتصدرت فلسطين برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين أمام اليمن العائد بنقطة ثمينة من سنغافورة بتعادله مع البلد المضيف بهدفين لعبد الواسع المطري (34) ومحسن محمد (45) مقابل هدفين لإخسان فاندي (27) وفارس رملي (51).

وتضم المجموعة أيضا السعودية التي تستهل مشوارها الثلاثاء المقبل بمواجهة مضيفها اليمني، فيما تلعب فلسطين مع مضيفتها سنغافورة.

تعادل البحرين والعراق

أهدر المنتخب البحريني نقطتين ثمينتين بتعادله مع العراق 1-1 على استاد البحرين الوطني بالرفاع ضمن المجموعة الثالثة.

وكان المنتخب البحريني في طريقه إلى تجديد فوزه على العراق بعدما كان تغلب عليه في كربلاء في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا، عندما تقدم بهدف كميل الأسود منذ الدقيقة التاسعة حتى الدقيقة 85 التي شهدت إدراك العراق للتعادل بواسطة مهند علي.

وتساوى المنتخبان في صدارة المجموعة بنقطة واحدة إلى جانب كمبوديا وهونغ كونغ اللتين تعادلتا بالنتيجة ذاتها.

وتضم المجموعة أيضا إيران المرشحة بقوة للصدارة.

وشهدت المباراة بداية قوية من صاحب الأرض الذي هدد المنتخب العراقي من خلال تسديدة مباغتة للأسود من خارج منطقة الجزاء مرت من بين أقدام الحارس العراقي محمد حميد وعانقت الشباك (9).

وحاول المنتخب العراقي العودة للمباراة وادراك التعادل، ولكن لاعبي البحرين أغلقوا جميع المنافذ وكانوا أقرب لتعزيز تقدمهم بهدف ثان بعد تمريرة متقنة من علي حرم إلى علي المدن الذي انفرد بالحارس محمد حميد وسدد في الزاوية البعيدة لكن الأخير تألق في إبعادها إلى ركنية (38).

وفي الشوط الثاني دفع مدرب العراق السلوفيني سريشكو كاتانيتش ببشار رسن وحسين علي لتعزيز خط الهجوم ثم استبدل الأخير بهمام طارق، لكنه اصطدم بصمود صاحب الأرض الذي اعتمد على الهجمات المرتدة ولاحت له عدة فرص كان أخطرها عن طريق البديل سامي الحسيني الذي تلقى تمريرة من البديل عبدالله يوسف فسددها بقوة أبعدها الحارس محمد حميد خارج الملعب (80).

لكن المنتخب العراقي نجح في الدقائق الأخيرة في خطف هدف التعادل من كرة عرضية وصلت داخل المنطقة إلى مهند علي الذي سددها قوية على يسار سيد محمد جعفر (85).

خسارة لبنان

وفي المجموعة الثامنة، تعثر منتخب لبنان في باكورة مبارياته بسقوطه على أرض كوريا الشمالية صفر-2 في بيونغ يانغ.

وسجل جونغ ايل-غوان هدفي الفوز (7 و56) على استاد كيم ايل سونغ أمام نحو 40 ألف متفرج بحسب الاتحاد الاسيوي للعبة. واهدر حسن معتوق ركلة جزاء للبنان في الدقيقة 72.

وتقاسمت كوريا الشمالية الصدارة مع تركمانستان الفائزة على مضيفتها سريلانكا بهدفين لفاخيت اورازساهيدوف (8) وارسلانميرات أناموف (54).

وفي الجولة المقبلة، تلتقي الثلاثاء تركمانستان مع كوريا الجنوبية في عشق أباد، وسريلانكا مع كوريا الشمالية في كولومبو.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الثماني وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.