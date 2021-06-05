

حصد منتخب لبنان ثلاث نقاط مهمة عندما تغلب على نظيره السريلانكي 3-2 السبت على ملعب مدينة غويانغ الكورية الجنوبية، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدور الثاني للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا 2023 في الصين، في حين اكتسحت كوريا الجنوبية تركمانستان بخماسية نظيفة على الملعب عينه.

وتصدرت كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف أمام لبنان، وتأتي تركمانستان ثالثة بست نقاط وسريلانكا رابعة بلا رصيد.

ويتأهل متصدر كل من المجموعات الآسيوية الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة للمونديال، مع ضمان التأهل أيضاً مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في الصين.

وارتفعت حظوظ المنتخب اللبناني إثر انسحاب كوريا الشمالية وشطب نتائجها.

وخاض منتخب "رجال الأرز" اللقاء منقوصاً من قائده وهدافه حسن معتوق والمهاجم حسن شعيتو بسبب إصابة تعرضا لها خلال مباريات فريقهما الأنصار في كأس الاتحاد الآسيوي وسيغيبان بالتالي حتى نهاية الدور الحالي من التصفيات.

كما اضطر المدرب جمال طه إلى اللعب من دون صانع الألعاب باسل جرادي، المنتقل من هايدوك سبليت الكرواتي إلى أبولون القبرصي، بسبب خضوعه إلى حجر صحي لمخالطته شخصاً مصاب بفيروس كورونا.

وعلى عكس المجريات، استغل أحمد وسيم رازيك خطأ في التغطية من المدافع اللبناني جوان الأومري لينفرد ويفتتح التسجيل في شباك الحارس مهدي خليل (10).



وبعد دقيقة واحدة صحح مدافع طوكيو الياباني الخطأ وأدرك التعادل برأسه إثر عرضية من محمد حيدر (11).

وحاصر اللبنانيون منطقة المنتخب السريلانكي بالكامل، وتمكن محمد قدوح من ترجمة السيطرة إلى تقدم برأسه إثر عرضية من حسين زين (17).

وأهدر اللبنانيون كما من الفرص عبر جورج ملكي ونادر مطر وربيع عطايا، وتمكن الأومري من تسجيله هدفه الشخصي الثاني من تسديدة "مقصية خلفية" مميزة إثر ركلة ركنية رفعها محمد حيدر (44).



وتابع المنتخب اللبناني ضغطه في الشوط الثاني، واحتسب الحكم الأردني أحمد يعقوب ابراهيم ركلة جزاء للمنتخب السريلانكي شكك اللبنانيون في صحتها، قلص منها رازيك النتيجة (62).

وفي المباراة الثانية، سجل أهداف "محاربي التايغوك" لاعب بوردو الفرنسي أوي-جو هوانغ (9 و72) ولاعب السد القطري تاي-هي نام (45) ويونغ-غوون كيم (56) وهون-كوون تشانغ (62).

ويحتاج منتخب لبنان إلى التعادل في مباراته ضد تركمانستان ليضمن وصافة المجموعة وقد يكون هذا الأمر كافيا لنيل مقعد في الدور الختامي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

من جهته عزز المنتخب السعودي صدارته للمجموعة الرابعة بعد فوزه على ضيفه اليمني بثلاثية دون رد.

سجل للأخضر سالم الدوسري 4، وفهد المولد ثنائية 17 ، 32.

وافتتح المنتخب السعودي التسجيل باكرًا عندما خطف سالم الدوسري الكرة من المدافع علاء الدين مهدي ووغل داخل المنطقة مسددًا كرة قوية في الشباك (4).

ومرر سلمان الفرج كرة بينية إلى فهد المولد الذي تقدم إلى يسار المرمى وسدد كرة ساقطة جميلة في الشباك (17).

ونجح المولد في إضافة الهدف الثالث بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس محمد عياش إثر رأسية الفرج بعد ركلة ركنية (32).

تقام الجولة المقبلة من المجموعة الاثنين 7 حزيران/يونيو التي ستشهد مباراة واحدة بين أوزبكستان وسنغافورة.

ورفع منتخب السعودية رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط من خمس مباريات لأوزبكستان و7 لكل من فلسطين التي لعبت سبع مباريات وسنغافورة و5 لليمن.