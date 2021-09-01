المنتخب البرتغالي يدخل المواجهة في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، متقدما بفارق الأهداف على صربيا، والفوز في مواجهة اليوم يعتبر ضرورة من أجل الحفاظ على هذه الصدارة، كما أن التفريط في النقاط لن يكون مرضيا أمام منتخب آيرلندا ، الذي لا يملك أي رصيد من النقاط حتى الآن. وستتركز الأضواء من دون شك على النجم "كريستيانو رونالدو" المنتقل مؤخرا إلى مانشستر يونايتد. وستكون مواجهة اليوم هي الثالثة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم، حيث تواجها مرتين في تصفيات مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام ألفين واثنين، وتعادلا في المواجهتين.