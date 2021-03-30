متابعة - إيلي المندلق

عاد المنتخب البرتغالي بفوز ثمين من أرض مستضيفه منتخب لوكسمبورغ (3-1) الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وبهذا الفوز بات منتخب البرتغال الذي حقق فوزه الثاني في ثلاث مباريات بالتصفيات في المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن صربيا الثانية التي فازت في وقت سابق على أذربيجان (2-1) في حين احتلت لوكسمبورغ المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وقلب رجال المدرب فيرناندو سانتوس الطاولة على منتخب لوكسمبورغ الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 30 عبر رودريغيس قبل أن يسجلوا ثلاثة أهداف عبر جوتا (45) ورونالدو (50) وبالينيا (80).



أحداث المباراة

د 90 +3 - نهاية المباراة بفوز مستحق للبرتغال 3-1.

د 89 - مدرب البرتغال يدفع بسيرجيو أوليفيرا مكان روبن نيفيس.

د 87 - تبديلان جديدان للوكسمبورغ، دخول سكينديروفيتش مكان بيريرا وموراتوفيتش مكان سيناني.

د 86 - الحكم يطرد لاعب لوكسمبورغ ماكسيم شانو لحصوله على الإنذار الثاني اثر تدخله على سانشيز.

د 80 - هدف للبرتغال!!!!!!!!!!!!!!!!! البديل جواو بالينيا يضيف الهدف الثالث برأسه مستغلاً ركنية نفذها نيتو من الناحية اليسرى! لاعب سبورتينغ أحرز هدفه الدولي الأول في هذه المباراة!

د 77 - رونالدو يضيّع فرصة تسجيل الهدف الثالث بغرابة!!! النجم البرتغالي ينفرد بحارس لوكسمبورغ ولكنه يفتقد للحيلة ويصوب الكرة عليه!

د 70 - ضغط كبير من لاعبي لوكسمبورغ والحارس البرتغالي لوبيز ينقذ مرماه من كرة ساقطة ماكرة نفذها سيباستيان ثيل من ركلة حرة!

د 68 - ديوغو جوتا يترك مكانه لرافا سيلفا، وجواو بالينيا يدخل مكان بيرناردو سيلفا في صفوف البرتغال.

د 58 - أوليفييه ثيل يترك مكانه لشقيقه سيباستيان ثيل وموريس ديفيل يحل بدلا من فينسان ثيل في صفوف لوكسمبورغ.

د 59 - العارضة تنوب عن الحارس موريس في التصدي لرأسية جوتا!!! فرصة كبيرة جداً للبرتغال لتعزيز النتيجة!

د 54 - فرصة كبيرة للوكسمبورغ! رودريغيس يتقدّم على الناحية اليسرى ويصوّب بقوة لكن الكرة تنحرف عن مرمى لوبيز!

د 51 - الظهير الأيسر نونو مينديش يراوغ مدافعي لوكسمبورغ ويخترق المنطقة قبل أن يصوّب على المرمى لكن الحارس موريس بالمرصاد! مباراة كبيرة حتى الآن لحارس لوكسمبورغ.

د 50 - هدف التقدّم للبرتغال!!!!!!!!!!!! رونالدو يتوغل ويمرر الكرة إلى كانسيلو على الجانب الأيمن الذي يعيدها إليه بالعمق داخل منطقة الجزاء حيث تابعها الـ"دون" بقدمه اليمنى ببراعة داخل الشباك مسجلاً هدفه رقم 103 مع البرتغال!وبات رونالدو على بعد ستة أهداف من الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل بإسم النجم الإيراني السابق علي دائي (109).

- انطلاق الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدف في كل شبكة.

د 45+1 - هدف للبرتغال!!!!!!!! ديوغو جوتا يدرك التعادل للبرتغال في الوقت القاتل من الشوط الأول!! كرة عرضية متقنة من بيدرو نيتو من الناحية اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء يرتقي لها جوتا ويودعها الشباك بعيدة عن متناول الحارس موريس!

د 43 - ريناتو سانشيز يطلق كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء والحارس موريس يبعد الكرة عن مرماه ببراعة إلى ركنية! رائع تصدي حارس لوكسمبورغ!!!

د 41 - جواو فيليكس يخرج مصاباً والمدرب فيرناندو سانتوس يستبدله ببيدرو نيتو.

د 36 - المنتخب البرتغالي ينتفض ويزيد من ضغطه على دفاع لوكسمبورغ بغية تعديل النتيجة، وتسديدة قوية ومُحكمة من بيرناردو سيلفا بقدمه اليسرى يرتمي عليها حارس لوكسمبورغ ويبعدها ببراعة حارماً البرتغال من هدف التعادل!!

د 30 - هدف للوكسمبورغ!!!!! أصحاب الأرض يفاجئون أبطال أوروبا بهدف مباغت عندما لعب دانيل سيناني الكرة من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة البرتغالية ارتمى عليها جيرسون رودريغيس وأسكنها شباك الحارس أنتوني لوبيز! رودريغيس البرتغالي الأصل كان حقق هدف الفوز على إيرلندا في الجولة الأولى.

د 29 - حارس لوكسمبورغ يتألق في التصدي لتسديدة قوية من ريناتو سانشيز من حدود منطقة الجزاء اثر عرضية من كانسيلو ! فرصة خطيرة جداً للمنتخب البرتغالي!

د 24 - ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى ينفذها كريستيانو رونالدو من خارج منطقة الجزاء ينجح حارس لوكسمبورغ أنتوني موريس في إبعادها! أولى الفرص الحقيقية في المباراة حتى الآن.

د 20 - تسديدة وحيدة من البرتغال مرت بجانب مرمى لوكسمبورغ هي المحاولة الوحيدة الجدية من أحد المنتخبين بعد مرور عشرين دقيقة على انطلاق المباراة.

د 10- عشر دقائق هادئة حتى الآن في ملعب خوسيه بارثيل بين المنتخبين مع أفضلية طفيفة لمنتخب لوكسمبورغ المضيف الذي كان فاجأ جمهورية إيرلندا في الجولة السابقة من التصفيات وعاد منها بفوز ثمين بهدف دون رد.

- انطلاق المباراة

التشكيلتان