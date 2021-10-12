مواجهة ملعب الغارفي لن تكون سهلة لرفاق كريستيانو رونالدو الساعي لرفع غلته من الأهداف والمباريات.

ويتأخر منتخب "سيليساو" مع 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن صربيا المتصدرة، ولكن مع مباراة أكثر للأخيرة، حيث تسعى بدورها لتعزيز صدارتها عندما تواجه على ملعبها أذربيجان متذيلة الترتيب مع نقطة يتيمة من تعادل وخمس هزائم.

وسيكون "سي آر7" مرّة جديدة محط أنظار عشاق الكرة المستديرة حيث اعتاد في الفترة الأخيرة تحطيم الأرقام القياسية، إذ سجل أمام منتخب قطر الذي يشارك في تصفيات القارة العجوز كضيف من دون احتساب النتائج، بعد دعوة تلقاها الاتحاد القطري من نظيره الأوروبي، هدف السبق من ثلاثية نظيفة، حمل الرقم 112 على الصعيد الدولي معززاً رقمه العالمي القياسي بعدما حطم الرقم السابق والمسجل باسم الإيراني علي دائي.

كما خاض رونالدو، مباراته الدولية الرقم 181، ليكسر الرقم الأوروبي المسجل باسم الإسباني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيرخيو راموس.