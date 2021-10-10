منتخب السليسون الذي يتصدر التصفيات اللاتينية بالعلامة الكاملة بعد خوض تسع مباريات، فاز في الجولة السابقة على فنزويلا بثلاثة أهداف لواحد، كما أنه يتمتع بسجل جيد أمام نظيره الكولومبي في تاريخ التصفيات، إذ لم يخسر في آخر اثنتي عشرة مواجهة بينهما، وفاز في ستٍّ منها، آخرها لقاء الذهاب الذي شهد إثارة ً بالغة، قبل أن يحرز كاسيميرو هدف الفوز في الدقيقة العاشرة من الوقت المضاف.

أما منتخب كولومبيا فلا بديل له عن الفوز للبقاء ضمن دائرة التنافس، ويحتاج لتحسين سجله الحالي، حيث أنه تعادل في أربع من مبارياته الست الأخيرة في التصفيات.

