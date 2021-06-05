وأهدى ريشارليسون البرازيل التقدم في الدقيقة 64 وأضاف النجم نيمار الثاني من نقطة الجزاء في الوقت البدل عن ضائع، بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد "في ايه آر".



ومنح الحكم أليكسيس هيريرا ركلة حرة ضد المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعد احتكاكه بأنخلو بريسيادو داخل المنطقة، قبل خمس دقائق على انتهاء الوقت الأصلي.



لكن بعد استشارة طويلة، دامت أربع دقائق لتقنية في ايه آر، عدل عن رأيه ومنح بطلة العالم خمس مرات ركلة جزاء.



سدّد مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كرة ضعيفة صدها بسهولة الحارس ألكسندر دومينغيس. وبعد انطلاق هجمة إكوادورية، عاد الحكم ليطلب إعادة تنفيذ الركلة بسبب انتهاك من الحارس.



وفي المحاولة الثانية، نجح نيمار بالتسجيل ومضاعفة الارقام.



ورفع "السيليساو" الذي حقق العلامة الكاملة في التصفيات رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه المنتخب الأرجنتيني صاحب المركز الثاني والذي اكتفى بالتعادل أمس مع تشيلي بهدف لمثله (11 نقطة).

في المقابل، تجمّد رصيد الإكوادور عند 9 نقاط في المركز الثالث.