وكان الإتحاد البرازيلي قد قرر أن يستعدّ السيليوسون لأول مباراتين، ضد فنزويلا وكولومبيا في بوغوتا وهي قريبة من العاصمة الفنزويليّـة كاراكاس وسيعود بعد ذلك إلى كولومبيا حيث سيلتقي في مدينة بارانكيّا بصاحب الأرض، في مواجهة واعدة بين المنتخبين.

