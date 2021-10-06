وكان الإتحاد البرازيلي قد قرر أن يستعدّ السيليوسون لأول مباراتين، ضد فنزويلا وكولومبيا في بوغوتا وهي قريبة من العاصمة الفنزويليّـة كاراكاس وسيعود بعد ذلك إلى كولومبيا حيث سيلتقي في مدينة بارانكيّا بصاحب الأرض، في مواجهة واعدة بين المنتخبين.
البرازيل تستعد لثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
وكان الإتحاد البرازيلي قد قرر أن يستعدّ السيليوسون لأول مباراتين، ضد فنزويلا وكولومبيا في بوغوتا وهي قريبة من العاصمة الفنزويليّـة كاراكاس وسيعود بعد ذلك إلى كولومبيا حيث سيلتقي في مدينة بارانكيّا بصاحب الأرض، في مواجهة واعدة بين المنتخبين.
تقارير إخبارية المنتخب البرازيلي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™