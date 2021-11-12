أضافت البرازيل ضيفتها كولومبيا إلى قائمة ضحاياها عندما انتصرت عليها 1-0 في المرحلة الثالثة عشر من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وسجّل لوكاس باكيتا هدف المباراة الوحيد 72 ليؤكد وبشكل رسمي تواجد بلاده مرة جديدة في كأس العالم.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة بينما يملك منتخب كولومبيا الخامس 16 نقطة مع بقاء خمس مباريات له، حاله كحال منتخب تشيلي الرابع.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى مونديال قطر فيما يلعب الخامس ملحقاً خاصاً للوصول إلى المونديال.

ويملك منتخب أوروغواي 16 نقطة أيضاً في المركز السادس وقد تبقى له ست مباريات، إلا أنّ ذلك لم يؤثر على تأهل منتخب البرازيل.

واحتفل الحساب الرسمي لكأس العالم FIFA على تويتر بتأهل المنتخب البرازيلي بتغريدة جاء فيها: "تأهل منتخب البرازيل إلى كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ لينضم بذلك إلى الدنمارك وألمانيا وقطر!".