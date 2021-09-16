وقال كيروش في مؤتمر صحافي لتقديمه إلى وسائل الإعلام عقب تعاقده مع الاتحاد المصري: "مشوار التأهل للمونديال ليس مفروشاً بالورود، لدينا محطات صعبة لتحقيق هذا الحلم، وعلينا أن نصمت ونبدأ بالعمل، وأن يضع كل أعضاء منظومة كرة القدم في مصر تحقيق حلم واحد: التأهل لكأس العالم".



"لا داعي للخوف"

وأضاف أن الجهاز الفني سيقدم أقصى جهد لتطوير أداء المنتخب وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة.

وتابع كيروش الذي خلف حسام البدري المقال من منصبه: "لدينا القدرة على أن نكون الأفضل أمام المنتخب الليبي، ولا داعي للخوف من أي منتخب، وهذه هي المرة الأخيرة التي سنتحدث فيها عن الخوف، نحترم كل المنتخبات لكن لا نخشاها".

وأكد كيروش أنه لا يرى أن هناك أزمة في خوض مباراة ليبيا في الجولة الرابعة على ملعب من العشب الاصطناعي "وسنسعى لتحقيق الفوز في القاهرة وطرابلس، سواء على ملعب من العشب الاصطناعي أو ملعب رملي، لابد أن نفوز، لا أعذار، ولا أعتبرها مشكلة خاصة أن منتخب ليبيا سيخوض مباراته أمامنا في القاهرة على ملعب من العشب الطبيعي".

وأردف قائلاً "علينا إثبات أن الفوارق كبيرة مع ليبيا أو أي منتخب آخر على أرض الملعب"، مشيراً إلى "ضرورة التحضير الجيد للمباراة المقبلة، لتقديم أداء مميز، وتحقيق الفوز".



"أحد عظماء التدريب في العالم"



وأبدى كيروش سعادته بتدريب الفراعنة، معرباً عن تقديره للاتحاد المصري للعبة على الثقة ومنحه فرصة أن يكون جزءاً من أسرة كرة القدم المصرية ويقاتل لتحقيق حلم المصريين بالتأهل إلى المونديال.

وجدَّد كيروش شعوره بفخر شديد لأنه يدرب منتخباً "فاز بأمم إفريقيا سبع مرات وشارك في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات"، مشدداً على ضرورة العمل باجتهاد خلال المرحلة المقبلة "سعياً للحفاظ على هذا التاريخ العريق لمنتخب الفراعنة، وتحقيق طموحات الجماهير المصرية، وحتى تفخر بنا الأجيال السابقة مثلما أنتم فخورون بما حققوه من انجازات".

من جهته، أعرب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري أحمد مجاهد عن فخره بتقديم "أحد عظماء التدريب في العالم وهو البرتغالي كارلوس كيروش"، موجهاً الشكر للأخير على استجابته السريعة لتدريب منتخب مصر وكذلك مواطنه نيلو فينغادا المدير الفني للاتحاد المصري الذي كان داعماً بقوة في اتجاه التواصل السريع مع المدير الفني الجديد للفراعنة".

وتابع مجاهد أن "المنتخب مقبل على مرحلة جديدة واتحاد الكرة يحتفل بمئويته هذا العام وكان طبيعياً أن يتواجد اسم على قدر هذه التطلعات التي تضعها الجماهير المصرية في المنتخب المصري"، معرباً عن ثقته في كفاءة الجهاز الفني رغم ضيق الوقت، وتقديم كل سبل الدعم والتعاون من قبل الاتحاد المصري وعزل المنتخب عن أي تفاصيل أو أجواء أخرى.

ويعاون كيروش جهاز فني مكون من ضياء السيد مدرباً عاماً ومحمد شوقي مدرباً مساعداً وعصام الحضري مدرباً لحراس المرمى، اضافة إلى ثلاثة مساعدين برتغاليين: مدرب مساعد ومحلل للأداء وأخصائي للتأهيل.



