وكان الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم اتخذا قراراً يقضي بأن يواجه العراق ضيفه المنتخب الإماراتي ضمن تصفيات المونديال والتي ستقام يوم الخميس القادم في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بسبب المستجدات الأمنية والسياسية.

ووصف الاتحاد العراقي قرار الفيفا والاتحاد الآسيوي بأنه غير منصف.

وبعد ساعات من إعلان إقامة المباراة في الرياض، أعلن الاتحاد العراقي من خلال بيان رسمي نيته الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضي لتثبيت حقه باللعب على أرضه قائلاً "سيبقى الاتحاد مدافعاً عن حقهِ باللعبِ في أرضه بعد قرارِ رفع الحظر الدوليّ عن ملاعبنا، ولن يتنازلَ عن مُكتسبٍ جاءَ بعد سنواتٍ طويلةٍ من الحظر الدولي".