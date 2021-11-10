وغاب سيلفا، الذي يقدّم أداء رائعا مع فريقه مانشستر سيتي هذا الموسم وكان عنصرا بارزا في الفوز على يونايتد في قمة مانشستر يوم السبت الماضي، عن التدريب في اليومين الماضيين.

وقال سانتوس "لا أعوّل عليه. لديه مشاكل عضلية. لا أعتقد أن ظروفه تسمح بخوض المباراة. نعتقد أنه سيكون جاهزا لمواجهة صربيا (يوم الأحد). وصل للفريق وهو مرهق ويشكو. لقد خاض الكثير من المباريات ولم يتمكّن من التدريب، لكنه يتعافى جيدا ونتمنى ونعتقد أنه يمكنه اللعب هنا أمام صربيا".

وستكون مواجهة أيرلندا في دبلن حاسمة للبرتغال التي تتأخر عن صربيا بفارق نقطة واحدة في المجموعة الأولى، لكن لها مباراة مؤجلة.

