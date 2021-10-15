

جاءت المباراة خشنة من الطرف البيروفي (20 خطأ) خصوصاً على ميسي، لكن "ألبي سيليستي"، المتوّج بلقب كوبا أميركا 2021، حقق الأهم منهياً مباراته الـ25 توالياً جون خسارة.



وكاد ميسي يحتفل مع زملائه برأسية كريستيان روميرو في الدقيقة التاسعة، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.



كسر مهاجم إنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيس الحصار، برأسية مدوية قبل الاستراحة بعد عرضية جميلة من الظهير ناهونيل مولينا (41).



وكانت البيرو قريبة من التعادل بعد حصول جيفرسون فارفان على ركلة جزاء إثر عرقلة من الحارس إيميليانو مارتينيس، لكن صاروخية يوشيمار يوتون ارتدت من العارضة (62).



وحاول ميسي تسجيل هدف الاطمئنان، لكن ركلاته الحرة لم تتخط الحارس بيدرو غاييسي.



وأقرّ المدرب ليونيل سكالوني "بمقدوركم رؤية مدى تعبنا اليوم" بعد ثلاث مباريات "مرهقة" خلال فترة التوقف الدولية على مدى أسبوع.



وتابع اللاعب السابق "حصدنا النقاط وهذا ما أردناه".



