الأرجنتين تنتزع فوزاً ثميناً من أوروغواي وتقترب من التأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ November 13, 2021 02:12 3:51 دقيقة تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: شاهد ملخص مباراة الأرجنتين والأوروغواي الملخصات تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:51 دقيقة الأرجنتين تنتزع فوزاً ثميناً من أوروغواي 3:42 دقيقة إنكلترا على مشارف نهائيات مونديال 2022 3:47 دقيقة التعادل يحسم قمّة إيطاليا وسويسرا 0:42 دقيقة اسكتلندا تواصل صحوتها وتضمن الملحق الفاصل 0:33 دقيقة أوباميانغ يقود الغابون للفوز على ليبيا 2:30 دقيقة تونس تبحث عن التأهل من بوابة غينيا الاستوائية 3:02 دقيقة احتجاجات بسبب قرار هدم ملعب جوزيبي مياتسا 1:14 دقيقة تألق لافت لسيدات الجيش الملكي المغربي 0:28 دقيقة صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز 0:22 دقيقة توخيل أفضل مدرب في "البريميرليغ" عن شهر أكتوبر