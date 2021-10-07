الأرجنتين تخوض اختباراً صعباً على أرض باراغواي من قبل beIN SPORTS October 7, 2021 15:07 3:08 دقيقة يحل المنتخب الأرجنتيني ضيفا على نظيره الباراغواياني في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™، وهي المباراة الأولى من ثلاث سيخوضها "الألبيسيليستي" في غضون تسعة أيام خلال النافذة الدولية. تقارير إخبارية المنتخب الأرجنتيني تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب الباراغواياني -آخر الفيديوهات 2:07 دقيقة جوهر تحتفظ بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش 3:08 دقيقة الأرجنتين تخوض اختباراً صعباً على أرض باراغواي 3:21 دقيقة مباراة بلجيكا وفرنسا: التغطية الخاصة 3:21 دقيقة ديشان يرفع شعار التجديد في حراسة المرمى 2:45 دقيقة تونس تواجه موريتانيا وعينها على النقاط الثلاث 9:34 دقيقة رافاييل فاران في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:35 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الإمارات وإيران 3:21 دقيقة بلجيكا وفرنسا في صدام قوي على بطاقة النهائي 1:01 دقيقة رونار يؤكد على أهمية مواجهة اليابان 0:41 دقيقة المغرب يكرم وفادة غينيا بيساو وينتزع منها الصدارة