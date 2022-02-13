

وقال حميد الطاير رئيس لجنة المنتخبات في مؤتمر صحافي: "أروابارينا كان المدرب الأنسب للمنتخب بعدما أشرف على ناديين في الإمارات (شباب الأهلي والوصل) وحقق نجاحات معهما".



وأكد أن إقالة مارفيك التي تمّ الاعلان عنها السبت أتت: "لعدم نجاحه مع المنتخب، والمركز الثالث الذي نحتله حالياً في تصفيات المونديال كنا سنحققه مع أيّ مدرب آخر".



وستكون المهمة الأولى لأروابارينا الذي يخوض تجربة قيادة المنتخبات للمرة الأولى أمام العراق في 24 أذار/مارس ، ثم كوريا الجنوبية في 29 منه في الجولتين الأخيرتين من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.



وتحتل الإمارات حالياً المركز الثالث برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن لبنان و4 عن العراق وتبدو الأقرب لحسم المركز المؤهل لخوض ملحق آسيوي مع ثاني المجموعة الثانية، ثم عالمي مع خامس تصفيات أميركا الجنوبية.



وأكد أروابارينا (46 عاماً) أنّ فرصة الإمارات مازالت قائمة في التصفيات "وكل شيء ممكن ولا يوجد مستحيل في كرة القدم وأملك تصوراً كاملاً لما يجب عمله حتى يكون المنتخب في المكان الذي يستحقه".



ويملك اللاعب السابق لبوكا جونيورز الأرجنتيني (1993-2000) وفياريال الإسباني (2000-2007) خبرة كبيرة في الدوري الإماراتي بعدما سبق له قيادة الوصل (2016-2018) وشباب الأهلي (2018-2020).



كما قاد أيضاً في المنطقة العربية الريان القطري عام 2018، وبيراميدز المصري من أواخر 2020 حتى 29 حزيران / يونيو 2021.