وهذه هي الخسارة الأولى للمنتخب الدنماركي في التصفيات الذي كان من أوائل المنتخبات التي ضمن تواجدها في المونديال القادم.

ودخل المنتخب الاسكتلندي المباراة وهو ضمان للتأهل إلى الحق الأوروبي، وافتتح التسجيل له جون سوتا في الدقيقة 35 قبل أن يضيف تشي آدمز الهدف الثاني في الدقيقة 86.

ورفع المنتخب الاسكتلندي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف الدنمارك التي تجمد رصيدها عند 27 نقطة.

وضمن المجموعة ذاتها تفوقت النمسا على مولدوفا 4-1 فأنهت مشاركتها في المركز الرابع برصيد 16 نقطة فيما استقرت مولودفا في المركز الأخير بنقطة وحيدة.



